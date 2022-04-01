Війна негативно позначилася на 86% українських компаній

Унаслідок військових дій 86% українських компаній відчули негативні наслідки – їхня робота була уповільнена, зменшена або зупинена.

Про це свідчать дані опитування Gradus Research.

Відповідаючи на питання "Яка допомога від уряду потрібна сьогодні?", підприємці на перше місце поставили податкові канікули (37%). На другому – допомога з логістикою (17%).

Зазначається, що підприємці намагаються врятувати свою справу від закриття. Для цього український бізнес вдається до галузевої трансформації. Кожен п’ятий (21%) розпочав цей процес, 16% вже мають результат і стільки же планують долучитися до трансформації.

Складні часи також позначаються на фонді заробітної плати та закупівлях. Лише 3-5% бізнесу збільшили ці виплати, розцінюючи їх, як соціальну допомогу, 14-19% виконують виплати на довоєнному рівні. Решта або знизили або взагалі припинили виплати – 39% не виплачують заробітну плату, а 29% зупинили відрахування постачальникам.

В опитуванні взяли участь 355 власників та керівників малого, середнього та великого бізнесу України. Дослідження було проведено на замовлення Київської школи економіки.