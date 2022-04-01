Україна здійснює арешт російських літаків загальною вартістю понад 2 мільярди

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21 березня 2022 року в межах кримінального провадження, відкритого за заявою Державного підприємства "Антонов", заарештовано 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днепр".

Як повідомили у в пресслужбі відомої юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов", арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів і подальшого відшкодування шкоди.

"Росавіація незаконно надала право компанії, що входить в групу компаній "Волга-Днепр", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани", – зазначили в ЮФ "Ілляшев та Партнери". – Фактично, протягом останніх років "Волга-Днепр" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій. Це серйозна перемога України, яка стала можливою завдяки неймовірним спільним зусиллям прокуратури, Мінтрансу, МВС, МЗС та Укроборонпрому. Наразі трьом літакам заборонено виліт з Німеччини, одному - з Канади, продовжується робота щодо арештів в інших юрисдикціях".

Згідно з ухвалою суду літаки підлягають передачі в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).