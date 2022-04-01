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Новини
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Україна здійснює арешт російських літаків загальною вартістю понад 2 мільярди

руслан

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21 березня 2022 року в межах кримінального провадження, відкритого за заявою Державного підприємства "Антонов", заарештовано 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днепр".

Як повідомили у в пресслужбі відомої юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов", арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів і подальшого відшкодування шкоди.

"Росавіація незаконно надала право компанії, що входить в групу компаній "Волга-Днепр", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани", – зазначили в ЮФ "Ілляшев та Партнери". – Фактично, протягом останніх років "Волга-Днепр" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій. Це серйозна перемога України, яка стала можливою завдяки неймовірним спільним зусиллям прокуратури, Мінтрансу, МВС, МЗС та Укроборонпрому. Наразі трьом літакам заборонено виліт з Німеччини, одному - з Канади, продовжується робота щодо арештів в інших юрисдикціях".

Згідно з ухвалою суду літаки підлягають передачі в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Автор: 

арешт (850) росія (14175) літак (658)


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Росіянам же заборонили ще в лютому літати до Європи і от новина "... трьом літакам заборонено виліт з НімеччиниІ А якже вони туди потрапили чи вже більше місяця там стоять?
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01.04.2022 14:03 Відповісти

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