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Нідерланди заморозили російські активи на 500 мільйонів євро

нидерланды

У Нідерландах заморозили російських активів на суму близько 516 млн євро.

Як пише NOS, про це про це йдеться у листі уряду Нідерландів, надісланому до палати представників, передає Укрінформ.

"У Нідерландах заморожено майже 516 мільйонів євро російських активів", – йдеться у документі.

Зазначається також, що у країні заблоковано понад 154 млн транзакцій.

Як повідомлялося раніше, міністерство Люксембургу заморозило російських активів на 2,5 мільярди євро. Крім того, Швейцарія заморозила російських активів на суму близько 5,75 млрд франків ($6,17 млрд). Очікується, що ця сума ще може зрости.

Автор: 

Нідерланди (247) росія (14175) актив (93)


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