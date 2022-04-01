Нідерланди заморозили російські активи на 500 мільйонів євро

У Нідерландах заморозили російських активів на суму близько 516 млн євро.

Як пише NOS, про це про це йдеться у листі уряду Нідерландів, надісланому до палати представників, передає Укрінформ.

"У Нідерландах заморожено майже 516 мільйонів євро російських активів", – йдеться у документі.

Зазначається також, що у країні заблоковано понад 154 млн транзакцій.

Як повідомлялося раніше, міністерство Люксембургу заморозило російських активів на 2,5 мільярди євро. Крім того, Швейцарія заморозила російських активів на суму близько 5,75 млрд франків ($6,17 млрд). Очікується, що ця сума ще може зрости.