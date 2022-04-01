БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
173 0

Інфляція у єврозоні вчетверте поспіль оновила рекорд

евро

Споживчі ціни у єврозоні у березні збільшилися на 7,5% у річному вираженні, що є максимальним показником за всю історію підрахунків.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу, передає Інтерфакс-Україна.

У лютому показник інфляції становив 5,9%. 

Зазначається, що аналітики у середньому очікували зростання цін на 6,6%.

Інфляція оновлює рекордний максимум четвертий місяць поспіль, водночас вона перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) на рівні 2% більш ніж утричі.

Висока інфляція обумовлена ​​переважно підвищенням цін на енергоносії – на 44,7% порівняно з 32% у лютому. Продукти харчування, алкоголь та тютюн минулого місяця подорожчали на 5% проти 4,2% місяцем раніше. Вартість послуг зросла на 2,7% порівняно з 2,5% у лютому.

Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у березні збільшилися на 3% у річному вираженні, що стало максимумом із січня 1997 року, після підвищення на 2,7% у попередньому місяці. Тим часом показник виявився трохи нижчим за очікування експертів на рівні 3,1%.

Автор: 

Європа (578) інфляція (711) рекорд (69)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 