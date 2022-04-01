Інфляція у єврозоні вчетверте поспіль оновила рекорд

Споживчі ціни у єврозоні у березні збільшилися на 7,5% у річному вираженні, що є максимальним показником за всю історію підрахунків.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу, передає Інтерфакс-Україна.

У лютому показник інфляції становив 5,9%.

Зазначається, що аналітики у середньому очікували зростання цін на 6,6%.

Інфляція оновлює рекордний максимум четвертий місяць поспіль, водночас вона перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) на рівні 2% більш ніж утричі.

Висока інфляція обумовлена ​​переважно підвищенням цін на енергоносії – на 44,7% порівняно з 32% у лютому. Продукти харчування, алкоголь та тютюн минулого місяця подорожчали на 5% проти 4,2% місяцем раніше. Вартість послуг зросла на 2,7% порівняно з 2,5% у лютому.

Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у березні збільшилися на 3% у річному вираженні, що стало максимумом із січня 1997 року, після підвищення на 2,7% у попередньому місяці. Тим часом показник виявився трохи нижчим за очікування експертів на рівні 3,1%.