Кабмін спростив введення в обіг імпортних медичних виробів

Кабінет міністрів прийняв рішення, що дозволять скоротити терміни введення в обіг або експлуатацію імпортованих медвиробів.

З цією метою уряд вніс зміни до низки постанов, якими затверджені технічні регламенти у сфері медичних виробів, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також уряд встановив можливість визнання результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами, призначеними органами з оцінки відповідності в Україні на період воєнного часу.

"Такі зміни допоможуть врегулювати визнання оцінки відповідності медичних виробів вимогам технічних регламентів. Це дасть змогу суттєво пришвидшити процес введення в обіг та\або експлуатацію необхідних у цей час медичних виробів. Також це сприятиме зниженню їхньої вартості через зменшення витрат на проведення оцінки відповідності завдяки визнанню результатів оцінки, проведеної іноземними органами", – пояснили в МОЗ.

У міністерстві уточнили, що в Україні на сьогодні працюють 13 призначених органів, які уповноважені проводити роботи з оцінки відповідності.