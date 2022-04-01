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"Газпром" терміново вийшов зі своїх дочірніх компаній у Німеччині (оновлено)

газпром

Російський "Газпром" оголосив, що з 31 березня припинив бути учасником німецьких компаній Gazprom Marketing & Trading LTD., а також Gazprom Germania GmbH і всіх її активах.

Відповідну заяву російського монополіста поширили російські ЗМІ.

До складу групи Gazprom Germania входить дистрибутор WINGAS/WIEE та оператор зберігання Аstora. Група Gazprom Marketing & Trading також включає роздрібного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) та глобального LNG-трейдера Gazprom Global LNG.

У 2019 році консолідований оборот групи Gazprom Germania склав 24 млрд євро, у 2020 році – 13 млрд євро, зазначає Інтерфакс-Україна.

Напередодні стало відомо, що влада Німеччини розглядає можливість націоналізації дочірніх компаній російських енергетичних компаній "Газпром" і "Роснефть" з огляду на їх системну важливість.

Крім того, 29 березня антимонопольні органи ЄС провели обшуки в офісах компаній Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH у справі про можливу причетність "Газпрому" до штучного завищення цін на газ в Європі.

Компанія Gazprom Germania керує декількома великими підземними сховищами газу, а "Роснефть" є ключовим гравцем на ринках бензину, дизельного палива та газу. Обидві компанії нині незамінні на енергетичному ринку Німеччини.

Ці події відбуваються на тлі погроз російського президента Владіміра Путіна припинити постачання газу в Європу, якщо країни ЄС не виконають його вимогу перейти на оплату палива в російських рублях.

Автор: 

газ (7923) Газпром (2554) Німеччина (1881)


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путін ---***** нанананана !!!!
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01.04.2022 15:03 Відповісти
теж мені новина
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02.04.2022 18:44 Відповісти
Необходима не только национализация, но и полная смена руководства, тк сегодня эти компании возглавляют коллеги путлера по гэдээровской гэбухе, гэдээровские партфункционеры, их дети и тп.
К сожалению, и руководство Германии, и многих земель - сплошные "путлерферштееры", шрёдеры, скрытые и перекрашеные коммуняки... Германия Украине не друг... (извините за язык)
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01.04.2022 18:57 Відповісти
не зупинить х...ло постачання газу, всреться, йому то й вже втрачати нічого, все й так втрачено, але якщо відмовиться від грошей, то ще більша срака буде і ще швидше, хоча може він цього й хоче.
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01.04.2022 20:53 Відповісти
живі цікаві новини таки почалися..........похоже на сєріял
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01.04.2022 21:55 Відповісти
запахло газом
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02.04.2022 18:20 Відповісти

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