Нацбанк примусово анулював ліцензії чотирьом страховим компаніям

Національний банк виключив із реєстрів одну установу та одного страхового брокера. Водночас сім установ добровільно відмовилися від ліцензій, а чотирьом – ліцензії були анульовано примусово.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що відповідні рішення були ухвалені 17 та 31 березня 2022 року.

Так, із Держреєстру фінансових установ виключили ТОВ "ФК "Тілмарк", а із Держреєстру страхових та перестрахових брокерів – ТОВ "Страховий брокер "Індіго". Обидві компанії виключили на підставі їхніх власних заяв.

Також комітет анулював одну ліцензію на надання гарантій у трьох установ на підставі поданих ними заяв: ТОВ "Інвестмент Юніон"; ТОВ "Златко Груп"; ТОВ "ФК "Ел.Ен.Груп.

Крім того, на підставі заяв анульовано дві ліцензії (на надання гарантій та на надання послуг з факторингу) у ТОВ "ФК "Фінхаус". Всі ліцензії анульовані у ТОВ "ФК "Омега Груп" та ТОВ "Техно-Фінанс".

Водночас ТОВ "Альтерра Фінанс" анульовано всі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг у зв’язку з ненаданням установою фінансових послуг протягом року після отримання ліцензій.

Також на виконання вимог постанови правління НБУ від 24 грудня 2021 року № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг" анульовано ліцензії на провадження страхової діяльності з обов’язкового державного страхування, видані ПРАТ "Європейський Страховий Альянс", ПАТ "НАСК "Оранта", ПРАТ "СК "Брокбізнес".

У Нацбанку нагадали, що 1 січня 2022 року набрала чинності Постанова № 153, відповідно до якої регулятор протягом трьох місяців із дня набрання чинності постановою анулює страховикам діючі ліцензії на провадження страхової діяльності з обов’язкового державного страхування.

Зокрема, анульовано такі ліцензії:

ПРАТ "Європейський Страховий Альянс" – з обов’язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;

ПРАТ "СК "Брокбізнес" – з обов’язкового державного страхування життя і здоров’я народних депутатів України; обов’язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;

ПАТ "НАСК "Оранта" – з обов’язкового державного страхування життя і здоров’я народних депутатів України; державного обов’язкового особистого страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби; обов’язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби.

Зазначені види обов’язкового державного страхування не передбачені чинною редакцією Закону України "Про страхування", а надання послуг за цими видами страхування страховиками не здійснюється.