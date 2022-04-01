Єврокомісія планує допомогти українським біженцям обмінювати гривні на євро

Єврокомісія висунула в п'ятницю пропозицію для рекомендації Ради ЄС щодо конвертації банкнот гривні у валюту держав-членів, які приймають українських біженців.

Про це йдеться у комюніке Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця пропозиція доповнює гуманітарну допомогу, яку надає ЄС тим, хто біжить з України, зокрема, коли вони переміщуються територією союзу, і вона повністю відповідає законодавству ЄС про надання притулку та зовнішньополітичній діяльності", – зазначено у документі.



У комюніке повідомляється, що з початку вторгнення Росії в Україну до ЄС прибуло понад 3,8 млн осіб, які рятуються від бойових дій. Однією з невідкладних потреб біженців є конвертація їхніх банкнот у гривнях у валюту країни, яка їх приймає.



"Сьогоднішня пропозиція спрямована на просування скоординованого підходу для всіх держав-членів, щоб запропонувати тим, хто тікає з України, однакові умови для конвертації їхніх банкнот у гривнях у місцеву валюту незалежно від держави-члена, в якій вони перебувають", – сказано у повідомленні.



У Брюсселі пояснюють, що такий підхід був необхідний через те, що Національний банк змушений призупинити обмін банкнот гривні на готівкову іноземну валюту, щоб захистити обмежені валютні резерви України. Як наслідок, кредитні установи в державах-членах ЄС не бажають здійснювати обмін через обмежену конвертованість банкнот гривні.



Деякі держави-члени розглядають можливість запровадження національних схем, які підтримують конвертацію обмеженої кількості гривень на людину, і мета Єврокомісії, як випливає з комюніке, полягає в тому, щоб послідовно просувати такі схеми. Ці схеми мають передбачати максимальний ліміт у 10 тис. гривень на особу, тривалість дії таких схем має становити не менше трьох місяців.