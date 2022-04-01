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Новини
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Казахстан обіцяє не бути інструментом Путіна для обходу санкцій

казахстан,флаг,прапор

Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій США та ЄС проти Росії.

Про це заявив перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю Euractiv.

Метою свого візиту в ЄС Сулейменов, зокрема назвав демонстрацію європейським партнерам, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та Євросоюзу.

"Ми будемо дотримуватися санкцій. Незважаючи на те, що ми є частиною Економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому останнє, чого ми хочемо, це вторинні санкції США та ЄС щодо Казахстану", – наголосив він.

Водночас, за словами Сулейменова, Казахстан продовжуватиме інвестиції в Росію, адже "наша економіка не може зробити це інакше".

"Але ми зробимо все можливе, щоб контролювати підсанкційні товари. Ми зробимо все можливе, щоб контролювати будь-які інвестиції від підсанкційних осіб у Казахстані, і це те, що ми хотіли відкрито донести до європейців", – підсумував він.

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Казахстан (341) росія (14175) санкції (4378)


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Елбасы оказался намного мудрее батьки.
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01.04.2022 17:56 Відповісти
красавчики
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01.04.2022 19:48 Відповісти
Ну-ну, пообещать можно, что угодно
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01.04.2022 20:20 Відповісти

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