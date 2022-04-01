Більшість закупівель зараз проходять без тендерів, – голова ProZorro

Більшість закупівель у даний час через воєнний стан проводиться прямим способом, без тендерів.

Про це повідомив директор ДП "Прозорро" Василь Задворний на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна

"Наразі переважна більшість закупівель відбувається так званим "прямим способом", відкритих конкурсів, тендерів немає. Це пов'язано з необхідністю швидкості, тому що для більшості замовників зараз головна умова – не ефективно використати кошти, а швидко", – сказав Задворний.

Він уточнив, що замовники мають можливість використовувати відкритий спосіб для закупівель.

Задворний додав, що всі військові закупівлі засекречені.

"Нам потрібно дати держструктурам можливість знайти постачальників для задоволення своїх потреб, а бізнесу – можливість підтримати економіку. Нашою системою до початку війни користувалися 33 тис. замовників та понад 200 тис. українських компаній. Ми – велика база українського бізнесу. Ми з 30 березня запустили проєкт "Прозорро Плюс", який дозволяє замовникам повідомити про потребу, а постачальникам – сконтактуватися із замовниками", – зазначив Задворний.

За його словами, близько 15-20% компаній, які раніше працювали із держзамовниками, припинили свою роботу. За таких умов замовникам складно реалізувати свої потреби.