Влада Естонії заборонила "Яндекс.Таксі"

Уряд Естонії затвердив внутрішньодержавні санкції щодо Yandex NV, заборонивши діяльність підприємства в Естонії.

За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, запровадження додаткових санкцій необхідне для захисту безпеки Естонії, передає Postimees.

"Заборона діяльності Yandex дає чіткий сигнал про те, що компаніям, які співпрацюють із російськими спецслужбами, не місце в Естонії. Ми також запропонували Євросоюзу запровадити санкції проти Yandex", – сказала вона.

Важливою причиною запровадження санкцій є недавнє рішення Росії, згідно з яким Yandex має передавати зібрані ним персональні дані спецслужбам.

"Метою санкцій є запобігання збору даних естонських користувачів та використанню їх російськими спецслужбами. Для використання програми Yandex необхідно надати доступ до великої кількості персональних даних, які обробляються на серверах компанії в Росії та можуть бути використані у розвідувальній діяльності проти Естонії та Європи. У сьогоднішній політичній ситуації це є серйозною загрозою безпеці Естонії", – пояснив міністр підприємництва та інформаційних технологій Андрес Сутть.

Як повідомляється, Yandex NV заборонено надавати послуги з таксування та посередницькі послуги в Естонії, а також забороняється дозволяти Yandex прямо або побічно надавати згадані послуги.

В результаті санкцій таксофірмам та водіям заборонено їздити через додаток таксовозвозу Yandex (Yandex Pro) та виконувати замовлення. З метою реалізації обмежень та підвищення обізнаності Департамент захисту прав споживачів та технічного нагляду Естонії повідомить власників дозволів на перевезення таксі про державні санкції через регістр економічної діяльності.

Інтернет-провайдери також повинні обмежити доступ до пов'язаних із сервісом таксі сайтів та програм Yandex NV (Yandex Go і Yandex Pro). Магазини програм (Google Play, App Store та інші) також повинні обмежити завантаження програми "Яндекс.Таксі" та припинити пропонувати оновлення програм.

Обмеження набуде чинності 11 квітня.