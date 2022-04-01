Голова МАГАТЕ відвідає звільнену від російських окупантів Чорнобильську АЕС (оновлено)

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідає Чорнобильську АЕС, яку залишили російські окупаційні війська.

Про це Госсі повідомив в мережі Twitter.

"Я очолю місію МАГАТЕ з метою якнайшвидшого надання допомоги та підтримки Чорнобильській АЕС", – написав голова організації.

Він додав, що цей візит буде першим у серії таких місій з ядерної безпеки в Україні.

За словами директора Чорнобильської АЕС Валерія Сейди, все технологічне обладнання Чорнобильської АЕС працює. Також у штатному режимі працюють всі системи контролю та моніторингу радіаційних показників.

"Зараз на території Чорнобильської АЕС немає жодного рашиста. Усі вони покинули станцію та її територію 31 березня до 20:00, забравши з собою Нацгвардійців, яких тримали у полоні з моменту захоплення ЧАЕС. Щодо стану станції після звільнення її окупантами то, персонал поки що не може оцінити втрати", – сказано в повідомленні "Енергоатому".

"Загальні втрати оцінити поки не можемо. Окупанти забрали з собою 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту і запчастинами необхідними для ЧАЕС. Що саме там було ми поки сказати не можемо", – сказав директор ЧАЕС.

Він додав, що ЧАЕС загалом працює в штатному режимі. Це стосується як об’єкту "Укриття", так і Сховищ відпрацьованого палива.

Як повідомлялося, ввечері 31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що російські окупаційні війська залишили територію Чорнобильської АЕС, яка була захоплена з 24 лютого.

Раніше Гросі припускав, що МАГАТЕ зможе направити своїх інспекторів для роботи на українських атомних станціях в умовах війни.