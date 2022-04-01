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Україна закликає ввести черговий пакет санкцій проти Росії, – Шмигаль

шмигаль

Україна закликає міжнародних партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти Росії, а також виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів із попередніх пакетів санкцій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, пропонується:

  • обмежити імпорт найважливіших російських експортних товарів, включаючи нафту й газ;
  • значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість банків, відключених від міжнародних фінансових систем, у тому числі SWIFT;
  • закрити порти для російських суден і для суден, останній або наступний порт заходу яких знаходиться в РФ.

"Ми також просимо про продовження тиску на російських високопосадовців та олігархів шляхом не лише арешту, але й конфіскації їхнього майна та статків у Європі. Ми маємо бути впевненими, що це майно не буде втрачено і в майбутньому може стати предметом репарації", – додав Шмигаль.

Автор: 

росія (14175) санкції (4378) Шмигаль Денис (1484)


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Напомните, пожалуйста, какие санкции Украина ввела. Не слышал заявлений об отказе от росийских нефти и газа.
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01.04.2022 16:38 Відповісти

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