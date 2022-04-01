Україна закликає ввести черговий пакет санкцій проти Росії, – Шмигаль

Україна закликає міжнародних партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти Росії, а також виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів із попередніх пакетів санкцій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, пропонується:

обмежити імпорт найважливіших російських експортних товарів, включаючи нафту й газ;

значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість банків, відключених від міжнародних фінансових систем, у тому числі SWIFT;

закрити порти для російських суден і для суден, останній або наступний порт заходу яких знаходиться в РФ.

"Ми також просимо про продовження тиску на російських високопосадовців та олігархів шляхом не лише арешту, але й конфіскації їхнього майна та статків у Європі. Ми маємо бути впевненими, що це майно не буде втрачено і в майбутньому може стати предметом репарації", – додав Шмигаль.