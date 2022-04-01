Україна закликає ввести черговий пакет санкцій проти Росії, – Шмигаль
Україна закликає міжнародних партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти Росії, а також виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів із попередніх пакетів санкцій.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зокрема, пропонується:
- обмежити імпорт найважливіших російських експортних товарів, включаючи нафту й газ;
- значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість банків, відключених від міжнародних фінансових систем, у тому числі SWIFT;
- закрити порти для російських суден і для суден, останній або наступний порт заходу яких знаходиться в РФ.
"Ми також просимо про продовження тиску на російських високопосадовців та олігархів шляхом не лише арешту, але й конфіскації їхнього майна та статків у Європі. Ми маємо бути впевненими, що це майно не буде втрачено і в майбутньому може стати предметом репарації", – додав Шмигаль.
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Viktor Orenich #483980
показати весь коментар01.04.2022 16:38 Відповісти Мені подобається 0
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