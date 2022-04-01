Рада запровадила 100% гарантування банківських вкладів населення на час війни

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", яким запроваджується 100% гарантія за депозитами населення в банках.

За прийняття відповідного законопроєкту №5542-1 в цілому як закону проголосувало 319 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законом встановлюється, що з дня набрання чинності цим законом протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки.

Дія цього пункту поширюється на банки, які будуть віднесені до категорії неплатоспроможних після набуття чинності цим законом.

Крім того, законом скасовано зобов’язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за векселями, випущеними у 2015 і 2016 роках для виплат гарантованих сум вкладникам неплатоспроможних банків, та викуплених Мінфіном.

Також законом дозволяється дирекції МТСБУ спрямувати кошти централізованих страхових резервних фондів на придбання "військових" облігацій внутрішньої державної позики.