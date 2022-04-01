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Новини
13 398 27

Рада прийняла закон про конфіскацію майна громадян Росії

паспорт,рф

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", поширивши його дію на майно фізичних осіб.

За прийняття відповідного законопроєкту №7169 в цілому як закону проголосувало 305народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законом розширено та уточнено поняття резидентів РФ, майно яких в Україні підлягає примусовому вилученню. Зокрема, цю норму поширено на фізичних осіб – громадян РФ (крім тих, що захищали територіальну цілісність України в період воєнного стану), а також осіб, які не є громадянами РФ, але "мають найбільш тісний зв'язок з Російською Федерацією, мають місце проживання або займаються основною діяльністю у Російській Федерації".

Також уточнюється, що конфіскації підлягає власність юридичних осіб (їх філій або представництв), засновником або кінцевим бенефіціаром яких прямо чи опосередковано є РФ чи російські компанії, або визначені вище фізичні особи.

Крім того, закон дозволяє прирівнювати до резидентів держави-агресора за рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) або суду інших фізичних або юридичних осіб (незалежно від громадянства, здійснення основної діяльності тощо), які постійно перебувають за межами України або на тимчасово окупованій території України та "публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України".

Автор: 

ВР (2865) закон (1481) конфіскація (334) парламент (1948)


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Топ коментарі
+20
Надеюсь что таких пидоров как Кива , Рабиновис и прочей швали из ОПЗЖ и им подобным прировняют к кацапам и так же конфискуют имущество.
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01.04.2022 21:47
+14
Это ж шо получается? Это у наших депутатов с росийским паспортом майно заберут? Бог в помощь! А у нашего, прости господи, гаранта?
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01.04.2022 20:18
+10
Цікаво у дружини лейтенанта Баканова конфіскують майно чи це інше?

Дружина - Оксана Лазаренко, громадянка РФ із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F посвідкою на постійне проживання в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] , сини - Артур, Степан.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D1%96%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D1%96%D0%BC'%D1%8F
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02.04.2022 10:26
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Это ж шо получается? Это у наших депутатов с росийским паспортом майно заберут? Бог в помощь! А у нашего, прости господи, гаранта?
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01.04.2022 20:18 Відповісти
Недавно хтось постив: "свати" в програмі тв
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01.04.2022 21:30 Відповісти
а у родственников?
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01.04.2022 20:44 Відповісти
Надеюсь что таких пидоров как Кива , Рабиновис и прочей швали из ОПЗЖ и им подобным прировняют к кацапам и так же конфискуют имущество.
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01.04.2022 21:47 Відповісти
Пінчук труби продає російській федерації то він хто ?
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01.04.2022 22:10 Відповісти
громадянин України, мабуть
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02.04.2022 12:26 Відповісти
А скільки квартир ще є у власності громадян РФ! Іменно рашистів.
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02.04.2022 03:29 Відповісти
виходить по Закону - не мають значення політичні погляди. Раз громадянин рф - націоналізація.
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02.04.2022 12:27 Відповісти
зміну поглядів оприлюднити простіше, аніж майно оформити на родичів, які не попадають під цей закон
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03.04.2022 13:55 Відповісти
крім росіян, проти україни воюють білоруси, сірійці, вірмени на чотирьох бойових літаках..
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03.04.2022 13:57 Відповісти
Їбанутись
Є люди, які 20-30 років по посвідці на постійне проживання живуть в Україні. Чоловік або жінка громадянина України. Мають дітей. Працюють, платять податки. Ніяким зв язків в Рф. І от наталухи і железняки кажуть, давайте в них заберем власнітсть. Сюр.
.
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02.04.2022 10:03 Відповісти
Цим людям просто пора визначитись з громадянством і все)
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02.04.2022 10:29 Відповісти
Як визначитись? В міграційній служюі казали - з 2018 року не було указів прийняття до громадянства України. Була б легша процедура-звісно, що змінили б
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02.04.2022 21:48 Відповісти
З-поміж усіх іноземців росіяни найчастіше отримують паспорти України
Більшість іноземців, які в минулому році отримали українське громадянство, є росіянами. Загалом у 2019 році майже 1,1 тисячі іноземців отримали паспорти України.

https://www.dw.com/uk/%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%83%D1%81%D1%96%D1%85-%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/a-52083825
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02.04.2022 22:15 Відповісти
Да, есть, лично одну такую знаю. Вот только она еще в 2014 экстренно поменяла гражданство на украинское и спалила куропаспорт. Что другим мешало это сделать за 8 лет?
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02.04.2022 10:34 Відповісти
А ты задай вопрос это у убитых парашей детей и народа Украины. Это епаные приспособленцы, живут и богатеют в Украине, а паспорт имеют параши!
Другое дело россиян, защищающих Украину, а им не дают украинское гражданство, да еще выдворяют в парашу!😡
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02.04.2022 15:03 Відповісти
Не обязательно это ****** приспособленцы. Мой отец родился и вырос в Украине, при совке его распределили в рашу после универа. В 2014 он понял, что ну его нахер эту рашу и в 2018 окончательно перебрался в Украину в свой родной двор. Почему не поменял паспорт: он до ужаса патриот Украины и он не хотел грузить украинский бюджет на пенсию и хотел принципиально грузить рашинский бюджет на пенсию. Ему за 60. Вот и имеем теперь. Хорошими делами дорога… А так он точно так же как все живет под рашистскими ракетами. И что теперь? Его лишат квартиры где он родился и вырос, где ухаживал за умирающей матерью?

на всякий случай: я вообще гражданин Польши, поэтому не на мове.
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02.04.2022 21:10 Відповісти
на це є сбу і військова розвідка.
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02.04.2022 19:17 Відповісти
Цікаво у дружини лейтенанта Баканова конфіскують майно чи це інше?

Дружина - Оксана Лазаренко, громадянка РФ із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F посвідкою на постійне проживання в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] , сини - Артур, Степан.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D1%96%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D1%96%D0%BC'%D1%8F
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02.04.2022 10:26 Відповісти
звичайно що ни - сваих не трогают
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03.04.2022 15:39 Відповісти
Так это шо ,Лугандонцам ******
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02.04.2022 12:51 Відповісти
А Беня вернет украденные 5 млрд долларов?
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02.04.2022 22:24 Відповісти
5,5 млрд долларов
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02.04.2022 23:25 Відповісти
https://travel.rbc.ua/ukr/show/-1647427800.html Російський бізнес в Україні. Готелі, пов'язані з країною-окупантом: список


https://tvoemisto.tv/news/gotel_dnister_u_lvovi_viddaly_rosiyanam_112116.html ГОТЕЛЬ «ДНІСТЕР» У ЛЬВОВІ ДОЗВОЛИЛИ ПРОДАТИ РОСІЯНАМ
====================================================

НАЦІОНАЛІЗУВАТИ !!!
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03.04.2022 09:44 Відповісти
посмотрим как этот ваЗЕлиновский Сброд конфискует у меРтвечука, бойко и т.д имеющие гражданство ПИД,,,раши, или так же как Нарко-Ослик боролся с меРтвечуком который за 2.6 гола увеличил наворованное в 5 раз....
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03.04.2022 16:31 Відповісти
Что-то Вадик Новинский, «**** православная», зашифровался. Пора и его сделать бомжом - национализировать Херсонский судостроительный завод, который он уничтожил, и пустить по миру его Смарт- холдинг. Хватит грабить Украину питерскому ублюдку
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03.04.2022 23:20 Відповісти
Конфіскувати майно у громадян осії - це правильно, але недостатньо!! Як мінімум громадян росії необхідно інтернувати.
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04.04.2022 09:02 Відповісти

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