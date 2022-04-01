Влада Маріуполя оцінила витрати на відновлення міста щонайменше у $10 мільярдів

На відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури Маріуполя потрібно щонайменше $10 млрд.

Про це пресслужба міськради Маріуполя повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Не менше $10 млрд знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя. Це мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, причинних агресій РФ", – йдеться у повідомленні.

Влада міста також повідомляє, що для оцінки масштабів руйнувань та підрахунку коштів, необхідних для відновлення інфраструктури, Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.

"Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, заподіяне агресором, має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання. Зараз ми працюємо у тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, щоб після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повне відновлення нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат усім маріупольцям за заподіяні страждання та збитки", – наводиться у повідомленні коментар мера Маріуполя Вадима Бойченка.