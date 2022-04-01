Рада прийняла закон про запровадження часткової професійної кваліфікації

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій".

За прийняття відповідного законопроєкту №4147 в цілому як закону проголосувало 319 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, він передбачає можливість присвоювати особі часткової кваліфікації, що, на думку авторів законопроєкту, забезпечить кращу реалізацію такою особою права на працю та дозволить швидко отримати відповідні навички та можливість обіймати відповідну посаду.

Також пропонується передати функції зі створення та ведення Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій до колегіального органу у сфері кваліфікацій – Галузевої ради з розроблення професійних стандартів, до якої можуть входити представники роботодавців, профспілок, громадських об’єднань, органів влади, закладів освіти тощо.