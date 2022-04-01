"СЕТАМ" відновив онлайн-аукціони з добровільного продажу майна

ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції відновило онлайн-аукціони з добровільного продажу майна в системі Openmarket.

Про це йдеться в повідомленні СЕТАМ.

"Зараз аукціон починає реалізовувати майно, яке було виставлено на добровільний продаж. А саме банківські активи, майно фізичних та юридичних осіб. Аукціони з продажу арештованого майна будуть поновлені згодом", – сказано в повідомленні.

Наразі ознайомлення з майном на продаж буде забезпечено партнерами по регіонах, в яких не відбуваються активні бойові дії.

З метою відновлення електронних аукціонів з продажу майна фізичних та юридичних осіб, та зокрема продажу майна деяких банків, підприємством оновлено порядок добровільної реалізації майна.

Так, протоколи на проведення електронних торгів можна буде подавати у вигляді електронних документів підписаних за допомогою електронного підпису. Крім цього, в період дії воєнного стану замовник, з огляду на ситуацію, має право припинити електронний аукціон також направивши ДП "СЕТАМ" відповідне рішення в електронній формі.