Споживання газу впало до мінімуму з початку весни, – "Нафтогаз"
Споживачі ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за минулу добу скоротили використання природного газу на 13% – до 49 млн куб. м через потепління.
Про це повідомила пресслужбі НАК "Нафтогаз України" у Telegram.
"Це найменший показник споживання з початку весни. Найбільше попит знизився у виробників тепла та збутових компаній для потреб населення, найменше – у бюджетних та релігійних організацій, а також промислових підприємств", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, за даними "Нафтогазу", минулого тижня споживання газу впало майже на 30% – до 59,5 млн кубометрів станом на 25 березня.
Зазначимо, що влада Києва вирішила завершити опалювальний сезон у місті з 28 березня.
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