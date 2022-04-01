Споживання газу впало до мінімуму з початку весни, – "Нафтогаз"

Споживачі ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за минулу добу скоротили використання природного газу на 13% – до 49 млн куб. м через потепління.

Про це повідомила пресслужбі НАК "Нафтогаз України" у Telegram.

"Це найменший показник споживання з початку весни. Найбільше попит знизився у виробників тепла та збутових компаній для потреб населення, найменше – у бюджетних та релігійних організацій, а також промислових підприємств", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними "Нафтогазу", минулого тижня споживання газу впало майже на 30% – до 59,5 млн кубометрів станом на 25 березня.

Зазначимо, що влада Києва вирішила завершити опалювальний сезон у місті з 28 березня.