Британський підрозділ російського "Сбербанку" збанкрутував через санкції, – Bloomberg

Британський підрозділ найбільшого російського банку ПАТ "Сбербанк Росії" буде ліквідовано, що стане найбільшою фінансовою втратою Лондона після вторгнення в Україну.

Суд Лондона вже затвердив запровадження зовнішнього управління у Sberbank CIB U.K. Ltd. на прохання самої компанії, що заявила про неплатоспроможність, пише Bloomberg.

"Компанія зіткнулася з серйозними фінансовими та операційними труднощами через кризу в Україні та відповідні санкції, в результаті чого вона є неплатоспроможною та не може продовжувати ефективно працювати", – заявив у судовій заяві її адвокат Марк Філліпс.

Як і у багатьох російських фінансових дочірніх компаній у країнах, які ввели санкції, Sberbank CIB зіткнувся з масовим звільненням співробітників і відтоком клієнтів. За словами Філліпса, великі банки, включаючи JPMorgan Chase & Co., Societe Generale SA і Citigroup Inc., останніми тижнями розірвали відносини з британською "дочкою" "Сбербанку", а головний виконавчий директор британського підрозділу пішов у відставку в четвер.

Агентство зазначає, що британський підрозділ "Сбербанку" безпосередньо не потрапив під санкції, однак його материнська компанія втратила можливість здійснювати клірингові платежі через Велику Британію і була відключена від фінансової системи США.

США та Велика Британія ввели санкції проти кореспондентських та платіжних операцій "Сбербанку".

Після запровадження американських санкцій європейські підрозділи "Сбербанку" почали відчувати проблеми з ліквідністю. В результаті європейські регулятори вирішили ліквідувати Sberbank Europe AG (Австрія), а деякі банки, що входили до нього в різних країнах ЄС, передати місцевим найбільшим кредитним організаціям.