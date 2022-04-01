Світовий виробник енергоефективного обладнання Danfoss йде з Росії
Провідний світовий виробник теплової автоматики та холодильної техніки – данська компанія Danfoss – прийняла рішення згорнути бізнес в Росії та Білорусі.
Відповідна заява оприлюднена на сайті компанії.
"Після призупинення нашої діяльності в Росії з 28 лютого та в Білорусі з 4 березня ми постійно оцінювали ситуацію. Враховуючи наслідки санкцій, переривання ланцюга поставок та інші логістичні проблеми, ми вирішили розпочати контрольований вихід з Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.
Компанія уточнює, що наразі розглядаються різні варіанти виходу з російського та білоруського бізнесу.
За даними на її сайті, Danfoss працює в Росії з 1993 року. Російський бізнес компанії включає офісно-логістичний центр, понад 20 представництв у Росії, Білорусі, а також кілька виробничих майданчиків, де працює понад 1000 співробітників.
Зокрема, компанія виробляє в РФ кульові крани, блокові теплові пункти, пластинчасті теплообмінники, радіаторні терморегулятори, регулюючі та балансувальні клапани, поквартирні розподільні шафи системи опалення, обладнання для систем індивідуального обліку споживання тепла, перетворювачі частоти.
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