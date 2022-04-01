План надходжень до держбюджету у березні недовиконано на 8 мільярдів, – Мінфін

За оперативними даними Державної казначейської служби, у березні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 103,4 млрд грн, місячний розпис виконано на 92,9%.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Основні надходження були отримані за рахунок таких платежів:

дивідендів від підприємств з державною часткою – 32,5 млрд грн.

податку на прибуток підприємств – 26,6 млрд грн;

податку на додану вартість – 22,6 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 9,8 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 6,3 млрд грн.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за березень 2022 року становили 27,8 млрд грн.

Військове вторгнення 24 лютого 2022 року Росії на територію України та подальше розгортання бойових дій завдали серйозного удару українській економіці, що відобразилося на виконанні бюджетних показників поточного року. Урядом негайно були вжиті першочергові заходи щодо переорієнтування бюджету країни на військові цілі та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, спрямованих на підтримку життєдіяльності населення. Здійснення інших видатків, у тому числі капітальних було тимчасово призупинене.

Так, за оперативною інформацією Держказначейства, за січень-березень 2022 року касові видатки загального фонду державного бюджету здійснювались відповідно до розпису та становили 356,4 млрд грн, або 67,8% від розпису звітного періоду.

Загальний фонд державного бюджету за січень-березень 2022 року було виконано з дефіцитом у сумі 67,5 млрд грн при запланованому дефіциті на перший квартал 2022 року у сумі 266,1 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-березень 2022 року склали 162,9 млрд грн або 120,4% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 66,2 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 5,1 млрд грн ($171,6 млн та 7,1 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 47,7 млрд грн, в тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України – 20 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 96,7 млрд грн.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-березень 2022 року склали 96,1 млрд грн (93,1% плану), платежі з обслуговування – 39,2 млрд грн (94,5% плану).