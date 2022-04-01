В Росії почав знижуватися видобуток нафти

Росія за підсумками березня знизила середньодобовий видобуток нафти на 0,3% – до 1,506 млн. тонн, хоча у першій половині місяця видобуток зростав до 1,517 млн тонн.

Про це свідчать дані російського Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу (ЦДУ ПЕК), пише "Коммерсант".

Видання відзначає, що Росія стримує видобуток у рамках угоди ОПЕК+, але з початку 2021 року могла нарощувати виробництво в рамках плавного послаблення обмежень.

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак визнав, що зниження видобутку нафти може бути пов'язане реструктуризацією галузі внаслідок падіння попиту на російську нафту на традиційних ринках.

"Зараз така серйозна ситуація з перереструктуризацією з урахуванням ситуації, що складається на ринку: логістики, питань щодо фінансування. Безумовно, є якась волатильність", – заявив Новак.

Він також нагадав, що напередодні ОПЕК+ вирішив виключити оцінки Міжнародного енергетичного агентства (IEA, МЕА) з аналітичних розрахунків альянсу.

Як повідомлялося, раніше IEA спрогнозувало падіння експорту російської нафти та нафтопродуктів майже на третину в квітні через запроваджені санкції щодо РФ та відмову традиційних покупців від російських енергоресурсів. За розрахунками агентства, це може призвести до падіння видобутку нафти в РФ на 3 млн барелів – до 8,6 млн барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що через відмову традиційних покупців від придбання російської нафти сорту Urals знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30 за барель. Падіння цін на російську нафту також визнали в уряді Росії.

Російські ЗМІ визнавали, що покупці не можуть знайти танкери для відвантаження сировини, оскільки судновласники побоюються здійснювати операції, пов'язані з російським паливом.

На тлі проблем із постачанням влада шукає альтернативні варіанти збуту Urals, у тому числі пропонуючи ще більші знижки. Зокрема, у березні РФ змогла збільшити експорт нафти до Індії.