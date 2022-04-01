БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
24 395 17

В Росії почав знижуватися видобуток нафти

нефть

Росія за підсумками березня знизила середньодобовий видобуток нафти на 0,3% – до 1,506 млн. тонн, хоча у першій половині місяця видобуток зростав до 1,517 млн тонн.

Про це свідчать дані російського Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу (ЦДУ ПЕК), пише "Коммерсант".

Видання відзначає, що Росія стримує видобуток у рамках угоди ОПЕК+, але з початку 2021 року могла нарощувати виробництво в рамках плавного послаблення обмежень.

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак визнав, що зниження видобутку нафти може бути пов'язане реструктуризацією галузі внаслідок падіння попиту на російську нафту на традиційних ринках.

"Зараз така серйозна ситуація з перереструктуризацією з урахуванням ситуації, що складається на ринку: логістики, питань щодо фінансування. Безумовно, є якась волатильність", – заявив Новак.

Він також нагадав, що напередодні ОПЕК+ вирішив виключити оцінки Міжнародного енергетичного агентства (IEA, МЕА) з аналітичних розрахунків альянсу.

Як повідомлялося, раніше IEA спрогнозувало падіння експорту російської нафти та нафтопродуктів майже на третину в квітні через запроваджені санкції щодо РФ та відмову традиційних покупців від російських енергоресурсів. За розрахунками агентства, це може призвести до падіння видобутку нафти в РФ на 3 млн барелів – до 8,6 млн барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що через відмову традиційних покупців від придбання російської нафти сорту Urals знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30 за барель. Падіння цін на російську нафту також визнали в уряді Росії.

Російські ЗМІ визнавали, що покупці не можуть знайти танкери для відвантаження сировини, оскільки судновласники побоюються здійснювати операції, пов'язані з російським паливом.

На тлі проблем із постачанням влада шукає альтернативні варіанти збуту Urals, у тому числі пропонуючи ще більші знижки. Зокрема, у березні РФ змогла збільшити експорт нафти до Індії.

Автор: 

видобуток (1752) нафта (4777) росія (14175) санкції (4378)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Після перемоги України над рашиzмом уся нафто-газова галузь рфії має перейти під контроль України як компенсація за руйнування та страждання що принесли кацапи на Українську землю.
показати весь коментар
02.04.2022 08:09
+8
Скажем прямо, пока снижение на 0,3% ощутится россией как комар севший слону на жопу. Санкции надо усиливать !
показати весь коментар
01.04.2022 23:10
+7
Пока что они на склад работают. После заполнения складов будет обвал добычи примерно на треть. Просто тупо нет сбыта и доставки. Причём транспортный вопрос как раз ключевой. С танкерами проблемы. Заменить их нечем. Постройка новых труб и ж/д это долго и дорого.
показати весь коментар
02.04.2022 09:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тим часом американці відкрили нафтові резерви і протягом як мінімум 6 місяців будуть додатково постачати на ринок один мільйон барелів нафти.Крім того йде стимулювання власного видобутку .
показати весь коментар
01.04.2022 23:07 Відповісти
Не тільки американці.
показати весь коментар
01.04.2022 23:10 Відповісти
Пам'ятаю в 2014 все, на що спромігся веселий імпотент Обама - це відкрити резерви на 1 день)
показати весь коментар
02.04.2022 00:10 Відповісти
Обама чмо😁👍
показати весь коментар
02.04.2022 12:04 Відповісти
1 млн барелів в сутки це 1% від світового споживання
показати весь коментар
03.04.2022 08:20 Відповісти
Скажем прямо, пока снижение на 0,3% ощутится россией как комар севший слону на жопу. Санкции надо усиливать !
показати весь коментар
01.04.2022 23:10 Відповісти
Чкщо на те пішло то Маює бути не санкції а Ємбарго (Зло треба ізолювати)
Бо санкції це така собі ширма, за якою можна багато що ще робити
показати весь коментар
02.04.2022 03:38 Відповісти
Пока что они на склад работают. После заполнения складов будет обвал добычи примерно на треть. Просто тупо нет сбыта и доставки. Причём транспортный вопрос как раз ключевой. С танкерами проблемы. Заменить их нечем. Постройка новых труб и ж/д это долго и дорого.
показати весь коментар
02.04.2022 09:50 Відповісти
і нездійснено, бо ні техніки ні технологій нормальних у них немає і не буде
показати весь коментар
03.04.2022 09:49 Відповісти
Согласен. От себя добавлю : они работают на полную катушку пока. Пока есть свободные нефтебазы. резервуары , жд цистерны , бочки, баклажки ,бутылки, чайники и тд . Консервировать скважины это не так уж и сложно. НО... но потом их же запускать - это значительно сложнее. Людей по отпусках на неопределенное время и много другого. Будут тянуть до последнего...
показати весь коментар
03.04.2022 11:43 Відповісти
А после заполнения всего, что можно, вот бы еще там что-нибудь рвануло! При их рукожопости вполне реально.
показати весь коментар
04.04.2022 06:06 Відповісти
Після перемоги України над рашиzмом уся нафто-газова галузь рфії має перейти під контроль України як компенсація за руйнування та страждання що принесли кацапи на Українську землю.
показати весь коментар
02.04.2022 08:09 Відповісти
кому?? Бєне
показати весь коментар
02.04.2022 11:16 Відповісти
ни чего подождем.один хрен будут сосать выхлопную трубу катафалка.смерь кацапам.
показати весь коментар
02.04.2022 09:30 Відповісти
ПАЛИТЕ ВСЕ У НИХ !!!
показати весь коментар
03.04.2022 01:31 Відповісти















Volodymyr Omelyan


@V_Omelyan

·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1510365639655014402 11h



Без ембарго на енергоносії Росія заробить рекордні гроші у 2022 році - Bloomberg У 2022 на експорті нафти і газу Кремль може заробити 321 млрд доларів. Це на понад третину перевищить показник 2021 року Заходу слід зрозуміти: якщо будуть далі торгувати, то доведеться і воювати!
показати весь коментар
03.04.2022 12:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 