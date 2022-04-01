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На отримання допомоги за програмою "єПідтримка" надійшло 5 мільйонів заявок, – Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявмв, що за програмою "єПідтримка" надійшло майже 5 млн заявок на отримання допомоги.

Про це Шмигаль сказав у зверненні на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Вчора був останній день, коли можна було податися на програму "єПідтримка", в рамках якої виплачувалося по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу. Отримали майже 5 млн заявок виплати становили 22 млрд грн, їх уже отримали майже 3,5 млн людей", – заявив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Кабмін визначив 31 березня кінцевим терміном подання заявок на отримання 6500 грн "єПідтримки".

Автор: 

Шмигаль Денис (1484) єПідтримка (67)


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