Wizz Air скасувала польоти в Росію

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала усі польоти в та з РФ на весь літній сезон – до 30 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Повідомляємо, що Wizz Air постійно контролює поточну ситуацію, тому всі рейси в/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону (до 30 жовтня)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіаквитки видаляються із системи бронювання.

Як повідомлялося, Wizz Air скасувала всі рейси в Україну та з країни до червня 2022 року.