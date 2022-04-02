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Wizz Air скасувала польоти в Росію

air,wizz

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала усі польоти в та з РФ на весь літній сезон – до 30 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Повідомляємо, що Wizz Air постійно контролює поточну ситуацію, тому всі рейси в/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону (до 30 жовтня)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіаквитки видаляються із системи бронювання.

Як повідомлялося, Wizz Air скасувала всі рейси в Україну та з країни до червня 2022 року.

Автор: 

росія (14175) авіасполучення (2492) Wizz Air (242)


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даже мадьяри не бажають працювати за фуфлі
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02.04.2022 13:49 Відповісти

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