На Львівщині відкрили нове газове родовище
У Львівській області відкрили нове газове родовище.
Про це повідомив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Facebook.
"Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток", – зазначив він.
Раніше Козицький зазначав, що31 березня звуки під час повітряної тривоги по області, схожі на вибухи, а також займання пояснюється тим, що працівники однієї з газовидобувних вишок здійснили контрольований викид суміжних газів.
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