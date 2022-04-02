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Новини
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На Львівщині відкрили нове газове родовище

газ

У Львівській області відкрили нове газове родовище.

Про це повідомив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Facebook.

"Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток", – зазначив він.

Раніше Козицький зазначав, що31 березня звуки під час повітряної тривоги по області, схожі на вибухи, а також займання пояснюється тим, що працівники однієї з газовидобувних вишок здійснили контрольований викид суміжних газів.

Автор: 

газ (7923) Львівська область (282)


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