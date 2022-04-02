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Рівненська АЕС вивела другий енергоблок у плановий ремонт, – МАГАТЕ

аэс,ривненская

Енергоблок №2 Рівненської АЕС вивели у плановий ремонт.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з ядерної енергії із посиланням на ДІЯРУ.

"З 15 діючих реакторів країни на чотирьох атомних станціях працюють вісім, у тому числі два на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС, три – на Рівненській, один – на Хмельницькій та два на Южно-Українській АЕС. Інші реактори зупинені на регулярне технічне обслуговування, включаючи енергоблок №2 РАЕС, який зупинився нещодавно", – йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, три енергоблоки ЗАЕС виведено в резерв після окупації станції російськими загарбниками.

Автор: 

АЕС (810) МАГАТЕ (193) Рівненська область (176)


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