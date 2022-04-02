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Новини Війна
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Окупанти ракетою пошкодили залізницю на Дніпропетровщині, рух поїздів зупинено

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Російські окупанти обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області, одна ракета влучила в залізницю.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено", – написав він.

За його словами, наразі рятувальники намагаються приборкати вогонь. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Також Резніченко додав, що друга ворожа ракета потрапила на відкриту місцевість, що спричинило займання. Унаслідок цього одна людина отримала поранення.

Автор: 

залізниця (825) Дніпропетровська область (254)


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ВСЕ СТРЕЛЯЙТЕ ПО МОСКВЕ !!!
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03.04.2022 02:16 Відповісти
ренегат бєня хитрує:під яким соусом здати понівечену і згорьовану Україну!
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05.04.2022 09:38 Відповісти

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