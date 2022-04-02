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Новини
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Литва стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилась від російського газу

литва

Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною ЄС, яка здійснила такий крок.

Як повідомляє LRT, про це заявило Міністерство енергетики Литви, передає Європейська правда.

Зазначається, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ. Це підтверджують і дані оператора Amber Grid, згідно з якими, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білоруссю був нульовим.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахункаи, надалі цього має бути достатньо.

За потреби, газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.

За його словами, Дитва стала першою країною, яка отримували газ від "Газпрому" і стала незалежною від постачання газу з Росії.

"Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без "болю" розірвати енергетичні зв’язки з агресором. Якщо ми змогли - решта Європи також зможе", – прокоментував президент Литви Гітанас Науседа.

Автор: 

газ (7923) Литва (482) росія (14175)


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Топ коментарі
+15
Що не говоріть а Литовці молодці

Європа тільки Ембарго на російську нафту і газ зупинять Зло русского мира
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02.04.2022 18:55
+9
Молодці, брати литовці !
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02.04.2022 19:22
+6
Справжня Європа - це Східна Європа . Західна - гнила і скорумпована наскрізь + абсолютно не дієздатна і брехлива . Британія не просто так вийшла з ЄС .
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02.04.2022 22:20
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Що не говоріть а Литовці молодці

Європа тільки Ембарго на російську нафту і газ зупинять Зло русского мира
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02.04.2022 18:55 Відповісти
Скоро это будет как правило хорошего тона❗😁. Месяцок ещё покачают и усё☠
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03.04.2022 12:21 Відповісти
Молодці, брати литовці !
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02.04.2022 19:22 Відповісти
Справжня Європа - це Східна Європа . Західна - гнила і скорумпована наскрізь + абсолютно не дієздатна і брехлива . Британія не просто так вийшла з ЄС .
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02.04.2022 22:20 Відповісти
та ясно там же німці захотіли всім керувати, а британцям то треба? вони й так своїх придурків мають, але по троху вже повертаються до нормальності.
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03.04.2022 01:30 Відповісти
Британия увидела корупцию в Европе , особенно Германия была проплачена российским газпромом ,и вовремя слиняла из ЕС
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03.04.2022 07:51 Відповісти
Вільні Люди.
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02.04.2022 23:15 Відповісти
Литовцы пример для всей Европы!
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03.04.2022 07:53 Відповісти
Літва зе бест
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03.04.2022 10:25 Відповісти
Перший - пішов!
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03.04.2022 11:44 Відповісти
Сегодня Латвия и Эстония тоже присоединились к нам.👍
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03.04.2022 17:32 Відповісти
В Украине большие залежи газа, когда отстроимся, мы будем четко знать кому породавать свой газ по нормальной цене, а не по каким-то хабам, а озабоченные пусть покупают за тридевять земель сжиженный по ценам хаба!!!
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03.04.2022 20:28 Відповісти
Газ, вугілля, нафта - це 19 століття.
Нині вже 21 століття. Прокиньтесь.
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03.04.2022 21:56 Відповісти
Но пусть будет! Может ещё пригодится❗😁
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04.04.2022 11:41 Відповісти
Прибалты всегда были шустрыми и предусмотрительными.Первыми вышли из СССР,первыми вступили в НАТО,первыми отрубили российскую газовую трубу.Жаль что у нас не хватило ума взять курс на Запад как только распался ссср.
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03.04.2022 22:02 Відповісти
1) Было очень много ваты.
2) Кремль корректировал курс ватной тогда Украины!☝
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04.04.2022 11:43 Відповісти
Молодцы соседи Литовцы.
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04.04.2022 10:48 Відповісти
скоро кацапи будуть в чай замiсть цукру добавляти ложечку другу нафти
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04.04.2022 14:57 Відповісти

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