Нацбанк продав валюти за тиждень на $640 мільйонів

Національний банк України на тижні з 28 березня по 1 квітня знову більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $282,1 млн, євро – на 299,8 млн євро, тоді як тижнем раніше "чистий" продаж склав $352,7 млн і 241,7 млн євро.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень він купив всього $21,5 млн і 5 млн євро, водночас їх продаж склав $303,6 млн і 304,8 млн євр ($336,65 млн), передає Інтерфакс-Україна.



Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чисте" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.



Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти регулятором почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. Водночас цей тиждень став першим, коли тенденція зростання "чистого" продажу припинилася, і його обсяги навіть трохи знизилися в порівнянні з попереднім тижнем: до еквівалента $611,9 млн з $618,6 млн тижнем раніше.



Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,76 млрд і 74,7 млн єро, а продав $4,27 млрд і 992,3 млн євро, у тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,1 млрд та 74,7 млн євро, а продаж $1,5 млрд та 992,3 млн євро.



Міжнародні резерви України станом на 7 березня дорівнювали $27,7 млрд.