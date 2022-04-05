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Маск вперше став найбагатшою людиною світу, – Forbes

маск,илон

Американський мільярдер та голова компаній Tesla та SpaceX Ілон Макс вперше очолив рейтинг найбагатших людей планети за версією Forbes.

Як зазначає видання, його статки оцінюються в $219 млрд.

У 2021 році Маск посідав другу позицію рейтингу зі статками у $151 млрд. За останній рік бізнесмен розбагатів на $68 млрд. Це дозволило йому обійти засновника Amazon Джефа Безоса, чиї статки оцінюються наразі у $171 млрд, що на $6 млрд менше, ніж рік тому.

Безос був найбвгвтшою людиною планети чотири рази поспіль. 

На третій сходинці рейтингу 2022 року розмістився голова холдингу LVMH французький підприємець Бернар Арно ($158 млрд), на четвертому місці –співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($129 млрд), на п'ятому – засновник холдингової компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет ($118 млрд).

Автор: 

Forbes (97) гроші (539) Маск Ілон (385)


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Вітання Ілону. Хай ці гроші підуть на важливі для Людства проєкти
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05.04.2022 22:57 Відповісти

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