Київське метро відзавтра починатиме роботу на годину раніше
З середи, 6 квітня, київський метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше – з 7:30 і працюватиме, як і раніше, до 19:00.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба міської адмінстрації.
"Рух поїздів буде здійснюватися на "червоній" лінії – від станції "Шулявська" до станції "Театральна", на "синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки" та на "зеленій" лінії від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір", – уточнив Поворозник.
Він додав, що відсьогодні, 5 квітня, відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту". Також працює пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна". Без зупинки поїзди прослідують станції: "Майдан Незалежності", "Кловська".
"Середній інтервал на лініях складає орієнтовно 1 годину. Графік роботи метрополітену може оперативно змінюватися за необхідності", – додав Поворозник.
Він нагадав, що підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.
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