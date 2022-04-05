Київське метро відзавтра починатиме роботу на годину раніше

З середи, 6 квітня, київський метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше – з 7:30 і працюватиме, як і раніше, до 19:00.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба міської адмінстрації.

"Рух поїздів буде здійснюватися на "червоній" лінії – від станції "Шулявська" до станції "Театральна", на "синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки" та на "зеленій" лінії від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір", – уточнив Поворозник.

Він додав, що відсьогодні, 5 квітня, відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту". Також працює пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна". Без зупинки поїзди прослідують станції: "Майдан Незалежності", "Кловська".

"Середній інтервал на лініях складає орієнтовно 1 годину. Графік роботи метрополітену може оперативно змінюватися за необхідності", – додав Поворозник.

Він нагадав, що підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.