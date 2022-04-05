БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 933 2

В Росії ліквідують головного підрядника будівництва моста в окупований Крим

ротенберг

В Росії розпочалась процедура ліквідації АТ "Стройгазмонтаж" (СГМ) – колишнього найбільшого будівельного підрядника, який належав другу Владіміра Путіна Аркадію Ротенбєргу і заробляв на тендерах російських державних нафтогазових компаній.

Про це свідчать дані в російському реєстрі юросіб, повідомляє Інтерфакс.

Холдинг СГМ був сформований Ротенбєргом на основі будівельних активів "Газпрому", які були продані концерном у 2008 році. У 2017 році СГМ досяг максимального обороту в 362 млрд рублів. Компанія також була генпідрядником будівництва мосту в окупований Росією Крим.

Однак після десятиліття освоєння підрядів російських нафтогазових держкомпаній у 2019 році Ротенбєрг вийшов із складу засновників СГМ, її активи повернулися у власність "Газпрому".

Автор: 

Крим (1066) ліквідація (363) росія (14183)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как то пох их внутренние кацапские мутки.
показати весь коментар
05.04.2022 22:38 Відповісти
Лучше бы плешьфюррера ликвидировали .
показати весь коментар
05.04.2022 22:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 