Кабмін виділив 33 мільярди на забезпечення потреб Збройних Сил

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 5 квітня, ухвалив рішення виділити з резервного фонду 32,81 млрд грн для забезпечення невідкладних потреб Збройних Сил України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Передбачено виділити Міністерству оборони України 32 809 458,8 тис. гривень з резервного фонду державного бюджету для забезпечення невідкладних потреб Збройних Сил України", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн на забезпечення ключових потреб армії та економіки.

Раніше голова Кабміну Денис Шмигаль зазначав, що уряд працює над скороченням видатків державного бюджету України на загальну суму 177 млрд грн. Він уточнював, що уряд вже ухвалив рішення про скорочення видатків на 107 млрд грн, додатково готується скорочення ще на 70 млрд грн. Ці кошти з програм розвитку перенаправляються в резервний фонд держбюджету, яким оперативно керує Кабмін.

Нагадаємо, Верховна Рада розширила повноваження Кабміну для управління бюджетом в умовах воєнного стану.