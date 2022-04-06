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Регіони зможуть проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи за рахунок держбюджету, – Мінрегіон

Регіони за рахунок коштів державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали й невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ. Відповідний проєкт постанови, розроблений Мінрегіоном, було прийнято на засіданні уряду 5 квітня.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Це рішення дозволить в умовах воєнного стану оперативно придбати найнеобхідніші будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт у лікарнях, адміністративних приміщеннях, житлових будівлях та комунальних підприємствах, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проєкт постанови передбачає можливості придбання будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких є військові адміністрації в населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій.

Зокрема, йдеться про придбання таких матеріалів:

  • скло для відновлення віконних і дверних блоків;
  • OSB-плити (ДСП та ДВП плити), гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки;
  • металевий дріт, цвяхи, саморізи;
  • плівка, тенти;
  • листи металеві (профнастил) та шиферні плити.

Автор: 

бюджет (1807) ремонт (1471) Мінрегіонрозвитку (636)


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