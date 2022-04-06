В Україні затвердили механізм обстеження будівель, пошкоджених через війну

Уряд затвердив механізм проведення обстеження пошкоджених в результаті збройної агресії Росії будівель і споруд, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу.

Відповідний проєкт постанови розроблений Мінрегіоном "Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва" було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 5 квітня.

"У результаті збройної агресії РФ в Україні зазнали різного ступеня пошкодження тисячі будівель та споруд – житлові будинки, школи, лікарні тощо. Відтак уряд активно працює над тим, щоб відновлення інфраструктури країни розпочалось якнайшвидше. Для цього нам потрібно розуміння, що можна відновити, а що маємо відбудувати після закінчення війни та повернення до нормального життя", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Відтак змінами до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва передбачено:

механізм проведення обстеження пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії об’єктів, а також об’єктів, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій іншого характеру;

механізм обстеження об’єктів для визначення можливості реконструкції існуючих об’єктів з метою зміни функціонального призначення, зокрема, "перепрофілювання" існуючих будівель для проживання евакуйованого населення, внутрішньо переміщених осіб;

розширення кола виконавців робіт із обстеження пошкоджених об’єктів – на період дії в Україні правового режиму воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів.

Обстеження будівель та споруд здійснюватиметься після виконання робіт із розмінування, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.