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США виділяють ще $100 мільйонів додаткової військової допомоги Україні

сша,прапор

Президент США Джо Байден розпорядився виділити додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.

Згідно з меморандумом, опублікованим адміністрацією США, еквівалентний $100 млн обсяг допомоги Україні включатиме оборонні товари та послуги, військове навчання та підготовку, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що додаткова військова допомога Україні включає також протитанкові системи.

Згідно з його заявою, поширеною Держдепом, згідно з дорученням президента США, Блінкен розпорядився надати допомогу Україні на суму $100 млн "для задоволення невідкладної потреби України у додаткових протитанкових системах".

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