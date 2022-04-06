США виділяють ще $100 мільйонів додаткової військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден розпорядився виділити додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.
Згідно з меморандумом, опублікованим адміністрацією США, еквівалентний $100 млн обсяг допомоги Україні включатиме оборонні товари та послуги, військове навчання та підготовку, передає Інтерфакс-Україна.
Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що додаткова військова допомога Україні включає також протитанкові системи.
Згідно з його заявою, поширеною Держдепом, згідно з дорученням президента США, Блінкен розпорядився надати допомогу Україні на суму $100 млн "для задоволення невідкладної потреби України у додаткових протитанкових системах".
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