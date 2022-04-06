Intel оголосив про рішення негайно припинити роботу в Росії
Американська компанія Intel ухвалила рішення негайно припинити всі ділові операції в Росії.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"Intel продовжує приєднуватися до світової спільноти, засуджуючи війну Росії проти України та закликаючи до швидкого повернення до миру", – нгаголошують в Intel.
"Ми негайно припинили всі ділові операції у Росії. Це слідує за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі", – зазначили в пресслужбі.
Зазначається, що компанія працює, щоб підтримати своїх співробітників у цій складній ситуації, зокрема 1200 співробітників у Росії. Ми також запровадили заходи щодо безперервності бізнесу, щоб мінімізувати збої в нашій глобальній діяльності".
Як повідомлялося, Intel призупинила постачання своєї продукції до Росії та Білорусі на початку березня.
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"щоб підтримати своїх співробітників у цій складній ситуації, зокрема 1200 співробітників у Росії"
В чому виражається підтримка 1200 співробітників?