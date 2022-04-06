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Новини
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Intel оголосив про рішення негайно припинити роботу в Росії

intel

Американська компанія Intel ухвалила рішення негайно припинити всі ділові операції в Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Intel продовжує приєднуватися до світової спільноти, засуджуючи війну Росії проти України та закликаючи до швидкого повернення до миру", – нгаголошують в Intel.

"Ми негайно припинили всі ділові операції у Росії. Це слідує за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі", – зазначили в пресслужбі.

Зазначається, що компанія працює, щоб підтримати своїх співробітників у цій складній ситуації, зокрема 1200 співробітників у Росії. Ми також запровадили заходи щодо безперервності бізнесу, щоб мінімізувати збої в нашій глобальній діяльності".

Як повідомлялося, Intel призупинила постачання своєї продукції до Росії та Білорусі на початку березня.

Автор: 

росія (14183) Intel (52)


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ну як негайно?.. йшов 50-ий день відвертої війни..?
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06.04.2022 20:07 Відповісти
компанія працює . щоб підтримати 1200 працівників в росії. Значить цих 1200 працівників навряд чи щось змінить і вони далі за *****???
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06.04.2022 20:48 Відповісти
Пора бы сильно урезеать, или лучше отключить винду на всей территории кацапстана.
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07.04.2022 06:48 Відповісти
Цікава фраза
"щоб підтримати своїх співробітників у цій складній ситуації, зокрема 1200 співробітників у Росії"
В чому виражається підтримка 1200 співробітників?
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07.04.2022 08:11 Відповісти
V vyplate kompensacii za uvol'neniye
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07.04.2022 13:58 Відповісти
Напугали... У репоедов есть процессор Эльбрус, которому анало говнет. Правда, его не скрепные поносцы выпускают, а китайцы. А еще на расее есть чебурнет и лучший в мире сотовый телефон, ******** называется, и им завидует весь скрепоносный мир, а также Намибия и Эритрея.
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07.04.2022 09:51 Відповісти
AMD юзатимуть
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07.04.2022 11:59 Відповісти
рублєй на нормальний процесор то все одно нема
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07.04.2022 12:01 Відповісти
Эльбрус - анало говнєт !!!
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07.04.2022 12:04 Відповісти

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