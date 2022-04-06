Intel оголосив про рішення негайно припинити роботу в Росії

Американська компанія Intel ухвалила рішення негайно припинити всі ділові операції в Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Intel продовжує приєднуватися до світової спільноти, засуджуючи війну Росії проти України та закликаючи до швидкого повернення до миру", – нгаголошують в Intel.

"Ми негайно припинили всі ділові операції у Росії. Це слідує за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі", – зазначили в пресслужбі.

Зазначається, що компанія працює, щоб підтримати своїх співробітників у цій складній ситуації, зокрема 1200 співробітників у Росії. Ми також запровадили заходи щодо безперервності бізнесу, щоб мінімізувати збої в нашій глобальній діяльності".

Як повідомлялося, Intel призупинила постачання своєї продукції до Росії та Білорусі на початку березня.