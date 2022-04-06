Близько 180 підприємств уже переїхали із зон бойових дій, – Мінекономіки

Уже 178 бізнесів повністю завершили релокацію потужностей із зон бойових дій, 67 із них навіть відновили роботу а нових місцях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що відомство загалом отримало від підприємств 1 424 заявки на релокацію, із них 1 417 опрацьовані.

Крім того, для 465 підприємств знайдені обладнані майданчики і вони передані для транспортування службам "Укрзалізниці" та "Укрпошти". По решті заявок фахівці Мінекономіки та влади на місцях зараз підбирають нові локації для розміщення.

"Більшість бізнесів, що беруть участь у програмі релокації, працюють у сфері виробництва та переробної промисловості. Це виробники харчової продукції, легкої промисловості, підприємства машинобудування. Є серед учасників програми і підприємства оптової торгівлі, які переміщують на Захід свої логістичні центри, зокрема склади з готовою продукцією", – повідомив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.

Також багато серед релокованих підприємств і IT-компаній. Українські програмісти вже створили потужні кластери у Львові та на Закарпатті.

У Мінекономіки нагадали, що програма релокації передбачає державну допомогу у підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу, підборі працівників в місці дислокації після переїзду.

Переміщення обладнання підприємства здійснюється силами "Укрзалізниці" та "Укрпошти", у разі потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.

Програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.