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Нова Зеландія запровадить 35% мита на імпорт товарів з РФ

новая,зеландия

Уряд Нової Зеландії оголосив про застосування 35% мит на весь імпорт із Росії, а також про запровадження заборони на експорт продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями російської промисловості.

Про це йдеться у заяві міністра торгівлі Демієна О'Коннора, передає Інтерфакс-Україна. 

"Нова Зеландія буде застосовувати мита за всіма напрямками до всього російського імпорту, а також заборонить експорт промислової продукції, такий як обладнання для ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) та двигуни", – зазначив він. 

Зазначається, що будуть підготовлено відповідні нормативні акти для приведення в дію політичних рішень, які мають набути чинності з 25 квітня.

Автор: 

Нова Зеландія (30) мито (792) росія (14183)


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