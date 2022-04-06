Нова Зеландія запровадить 35% мита на імпорт товарів з РФ

Уряд Нової Зеландії оголосив про застосування 35% мит на весь імпорт із Росії, а також про запровадження заборони на експорт продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями російської промисловості.

Про це йдеться у заяві міністра торгівлі Демієна О'Коннора, передає Інтерфакс-Україна.

"Нова Зеландія буде застосовувати мита за всіма напрямками до всього російського імпорту, а також заборонить експорт промислової продукції, такий як обладнання для ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) та двигуни", – зазначив він.



Зазначається, що будуть підготовлено відповідні нормативні акти для приведення в дію політичних рішень, які мають набути чинності з 25 квітня.