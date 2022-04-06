Фірташ назвав вторгнення РФ в Україну початком кінця для Путіна

Український олігарх Дмитро Фірташ, який наразі проживає в Австрії, вважає вторгнення РФ в Україну "колосальною помилкою" та "початком власної катастрофи Путіна".

Про це він заявив в інтерв’ю Ö1-Morgenjournal, передає Кurier.



За словами Фірташа, "жодному українському політику не вдалося об'єднати країну так, як це зробив президент РФ Володимир Путін, всупереч інтересам Росії та своїм власним інтересам".



"На сході України більшість людей розмовляють російською, і Путін зараз здебільшого бомбардує схід України і вбиває людей, які були більш проросійськи налаштовані", – сказав він.



Також бізнесмен повторив, що не підтримує вступ України в НАТО та виступає за її нейтральний статус.



Крім того, Фірташ заявив, що нещодавно відкрив російськомовний телеканал у Варшаві, на якому працюють 250 співробітників.

"Канал, який ми запустили в Польщі, насамперед призначений для інформування росіян про те, що насправді відбувається в Україні. Вони можуть отримати доступ до каналу через YouTube", – додав він.

Як повідомлялося, Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США