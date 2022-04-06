У Нідерландах під санкції потрапили 14 яхт, які належать росіянам

Унаслідок санкцій, запроваджених проти РФ через вторгнення в Україну, 14 яхт росіян не зможуть залишити Нідерланди.

Як пише NOS, нідерландські митники передали ці яхти під суворий нагляд.

"Це стосується 12 яхт, які будуються, зокрема суперяхт понад 35 метрів, і двох яхт на технічному обслуговуванні", – зазначив міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра.

Зазначається, що судна не можуть залишати країну через санкції проти РФ, президента Путіна та сотень заможних бізнесменів, які його підтримують.

Також, за словами Гукстра, що наразі у Нідерландах заморожено активів на 516 млн євро і заблоковано транзакцій на 155 млн євро.

Митниця також перевіряє вантажні відправлення в Росію та Білорусь. Зокрема, оглянуто 30 тис. контейнерів.