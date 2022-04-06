Польща планує розширити потужності для імпорту електроенергії з України

Компанія Orlen Synthos Green Energy, створена польськими PKN Orlen та Synthos Green Energy, планує реалізувати інвестиційний проєкт, який дозволить імпортувати електроенергію з України.

Про це повідомляють у PKN Orlen.

Зазначається, що інвестиції сприятимуть стабілізації та диверсифікації джерел постачання. Таким чином, це зміцнить енергетичну безпеку Польщі, і водночас вплине на покращення економічної ситуації в Україні.

"Електроенергія, яку можна було б передавати до Польщі, надходитиме з Хмельницької АЕС в Україну. Її імпорт на основі модернізованої інфраструктури сприятиме задоволенню потреб польської промисловості та зниженню залежності Польщі від джерел енергії на основі вуглеводнів", – йдеться у повідомленні.

Водночас Orlen Synthos Green Energy покликана виконати процес технічних заходів, необхідних для реалізації цього проєкту. Зокрема, компанія також відповідатиме за підготовку та комерціалізацію технологій мікро- та малих ядерних реакторів (MMR та SMR) у Польщі.

Як повідомлялося, з 30 березня розпочався експорт електроенергії до Польщі після того, як НЕК "Укренерго" відновила зупинені з 24 лютого через вихід енергосистеми в ізольований режим аукціони з продажу доступу до міжнародних перетинів. Поки що аукціони за іншими напрямками не відновлено.

Всі потужності для експорту на перших аукціонах викуповують структури енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Викуп доступу до перерізів – єдиний варіант для комерційного обміну електроенергією з європейським ринком. Міністерство енергетики, зокрема, працює над імплементацією європейського законодавства з повного об'єднання ринків.