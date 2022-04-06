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Найбільший у світі виробник вітрових турбін іде з РФ

ветер

Данський виробник вітрових турбін Vestas виходить з російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як пише RTE, генеральний директор Vestas Хенрік Андерсен повідомив, що компанія припиняє роботу з клієнтами та інші види діяльності, які вона вела на фабриках та в інших місцях РФ, передає Укрінформ. 

Заначається, що компанія має два заводи в РФ. Також Vestas зупиняє в країні чотири проєкти вітрових електростанцій. 

Vestas, яка є найбільшим у світі виробником вітрових турбін, вийшла на російський ринок у 2017 році, коли уклала угоду з фінською енергетичною компанією Fortum про проєкти вітрових турбін в РФ.

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