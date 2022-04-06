Дефіцит зведеного платіжного балансу у лютому становив $1,5 мільярда, – Нацбанк

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у лютому 2022 року становив $1,5 млрд, тоді як у лютому 2021-го дефіцит становив $28 млн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з ними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у лютому становив $383 млн, тоді як у лютому-2021 профіцит становив $134 млн.



Нацбанк також повідомив, що експорт та імпорт товарів за лютий зросли на 31,1% та 30,7% відповідно.



Основним фактором зростання обсягів експорту до $5,4 млрд було зростання продовольчих товарів на 40,7%, зумовлене зростанням експорту зернових (в 1,8 раза). Також спостерігалося зростання експорту чорних та кольорових металів – на 31%, продукції хімічної промисловості – на 42,4%, деревини та виробів з неї – у 14,4%, промислових виробів – у 1,5 раза та продукції машинобудування – у 1,5 раза.



Водночас у лютому скоротився експорт мінеральних продуктів (зокрема руд) на 15,8%.



Обсяги імпорту товарів за вказаний період зросли до $6 млрд, у тому числі енергетичний імпорт – у 1,6 раза за рахунок ввезення нафтопродуктів та вугілля, а неенергетичний імпорт – на 24,2%. Зокрема, на 1,1% збільшився імпорт промислових виробів, на 22,4% – продукції машинобудування, на 3% – продовольчих товарів, на 31,8% – чорних та кольорових металів, на 27,5% – продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї – на 28,8%.



Крім цього, за оцінками Нацбанку, профіцит торгівлі послугами у лютому-2022 зріс до $453 млн із $298 млн у лютому-2021.



Профіцит балансу первинних доходів у лютому-2022 становив $83 млн (у лютому-2021 дефіцит становив $5 млн). Надходження за статтею "оплата праці" знизилися на 4%, а виплати за доходами від інвестицій – на 14,9%.



Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у лютому минулого року становило $386 млн проти $136 млн у лютому попереднього року.



Чистий відтік за фінансовим рахунком склав $1,9 млрд (у лютому 2021 року чистий відтік склав $164 млн), що було обумовлено відпливом коштів за операціями приватного сектора.



Чистий відтік за операціями держсектора становив $476 млн (у лютому 2021 року – відтік $155 млн). Чисті виплати нерезидентам з ОВДП склали $240 млн, по євробондах – $112 млн, а за кредитами міжнародним партнерам – $108 млн.



Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $57 млн, тоді як у лютому попереднього року цей показник становив $153 млн.



Як зазначив регулятор, чисте скорочення зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $210 млн. Воно було зумовлене зменшенням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $255 млн.



Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) у лютому-2022 зросла на $1,9 млрд. Вона була обумовлена ​​зростанням чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на $776 млн, зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $973 млн, чистим збільшенням заборгованості за кредитами та позиками на $26 млн.



Станом на 1 березня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $27,6 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом 3,8 місяців.



Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році.