Міжнародні партнери допоможуть відновити доступ до інтернету в Україні, – Мінцифри

Міжнародні партнери допоможуть українським операторам закупити необхідне обладнання для оновлення зв'язку в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

Зазначається, що внаслідок масштабних бойових дій російські окупанти пошкодили мережу українських операторів зв’язку. Люди в багатьох населених пунктах залишилися без доступу до інтернету.

"Оператори щодня продовжують надавати послуги в регіонах, де це можливо, та відновлюють доступ до інтернету для українців. Щоб допомогти швидше забезпечити інтернетом усі населені пункти, запускаємо проєкт "Тримайте Україну на зв'язку", – йдеться у повідомленні.

Перше обладнання від міжнародних партнерів почне прибувати до України вже в середині квітня. Зазначається, що це повністю волонтерська ініціатива добровольців, які докладають усіх зусиль, щоб зберегти доступ українців до важливої інформації.

Проєкт реалізовується Global NOG Alliance за участі та підтримки Мінцифри, галузевих об’єднань Асоціації правовласників та постачальників контенту, Інтернет асоціації України та компанії DEPS.