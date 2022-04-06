Обсяг непрацюючих кредитів у лютому скоротився на 46 мільярдів, – НБУ
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня 2022 року знизилася до 26,6% порівняно з 29,5% на 1 лютого.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Telegram.
Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів зменшився за лютий на 46,3 млрд грн. Суттєве поліпшення показника NPL зумовлено виводом з ринку банків з капіталом РФ.
Як повідомлялося, Національний банк має на меті до кінця 2024 року скоротити рівень непрацюючих кредитів (NPL) у банках до 10%.
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