Обсяг непрацюючих кредитів у лютому скоротився на 46 мільярдів, – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня 2022 року знизилася до 26,6% порівняно з 29,5% на 1 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Telegram.

Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів зменшився за лютий на 46,3 млрд грн. Суттєве поліпшення показника NPL зумовлено виводом з ринку банків з капіталом РФ.

Як повідомлялося, Національний банк має на меті до кінця 2024 року скоротити рівень непрацюючих кредитів (NPL) у банках до 10%.