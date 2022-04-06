У березні Нацбанк виключив із реєстрів 165 небанківських фінансових установ

У березні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1 682 з 1 846 (станом на 28 лютого). Кількість банків станом на кінець березня становить 69.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що у березні регулятор зареєстрував одну фінансову компанію. Водночас із реєстрів виключено 165 учасників ринку: одна фінансова компанія та один страховий брокер залишили ринок добровільно, а сім фінансових компаній, 62 ломбарди, 70 кредитних спілок та 24 лізингові компанії виключені примусово.

Станом на 31 березня на небанківському ринку працювали 132 страховики non-life та 13 life-страховиків, 197 ломбардів (було 259), 205 кредитних спілок (було 275), 110 лізингових компаній (було 134), 894 фінансові компанії (було 901), 64 страхові брокери (було 65) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи (було 25) та 24 небанківські фінансові групи. На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

Також у березні до НБУ надійшло 39 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Найбільша кількість запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців – 22. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) становила 13, страховиків – 4.

Протягом березня Нацбанк також застосовував заходи впливу до учасників небанківського фінансового ринку.

Зокрема, регулятор примусово анулював усі ліцензії 22 учасникам ринку – трьом фінансовим компаніям, одному ломбарду та 18 кредитним спілкам. Три фінансові компанії відмовилися від усіх ліцензій добровільно. Крім того, примусово анульовано частину з наявних ліцензій трьом страховим компаніям. Чотири фінансові компанії відмовилися від частини наявних ліцензій добровільно. Відмовлено у видачі ліцензії одній страховій компанії.