Литовський завод Orlen більше не використовує російську нафту

Литовський нафтопереробний завод Orlen Lietuva, збудований ще за радянських часів і орієнтований на переробку російської нафти, більше не отримує сировину з РФ.

Про це агенції BNS повідомила представниця зі зв'язків із громадськістю Orlen Lietuva Крістіна Гендвіле, передає Інтерфакс-Україна.

"Лише нафта, видобута в Північному морі, Саудівській Аравії, США та інших регіонах, але не в Російській Федерації, надходить на нафтопереробний завод у Мажейкяйському районі, яким керує Orlen Lietuva", – зазначила вона.



Минулого тижня повідомлялося, що литовський НПЗ Orlen Lietuva готовий відмовитись від російської нафти.



Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс раніше заявив, що НПЗ надалі планує використати тільки нафту, що поставляється компанією Saudi Aramco із Саудівської Аравії.



Керівництво заводу раніше заявляло, що Orlen Lietuva диверсифікує постачання сировини з 2014 року. Останніми роками на російську нафту припадало близько двох третин усієї перероблюваної сировини. Нафта для заводу в Литві централізовано закуповує польський Orlen, який купує також арабську, американську нафту та нафту з Північного моря.

Orlen на початку березня повідомив, що для розширення постачань нафти на заводи концерну з альтернативних напрямків з компанією Saudi Aramco досягнуто домовленості щодо закупівлі 5 додаткових танкерів з нафтою, частину цього обсягу призначено для НПЗ у Литві.