Президент Європейської ради пообіцяв "масивні інвестиції" для України після війни

Країни Євросоюзу спрямують "масивні інвестиції" для відновлення України після війни, яку веде проти неї Росія.

Про це президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, виступаючи у Європейському парламенті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарно. Ми домовилися створити для України трастовий фонд. У короткій перспективі це допоможе підтримати Україну, а у довгостроковій – надасть масивні інвестиції, щоб відновити економіку та інфраструктуру", – заявив Мішель.

Президент Європейської ради також запевнив, що підтримка ЄС для України – "як скеля".

"Ми єдині, як ніколи. Єдині в санкціях для Росії, єдині в тому, щоби застосувати тиск на Кремль, єдині в підтримці України так, як ми можемо. Нам відомо, що ми разом із США, Канадою, Японією, Австралією, Республікою Корея, Великобританією та багатьма іншими країнами навколо світу – ми готові нести тяжкість санкцій. І, що важливіше, єдність, наша єдність Європейського союзу, наша відданість – це наш головний цінний внесок, щоб покласти край війні та зупинити жорстокість та допомогти відновити Україну", – наголосив Мішель.